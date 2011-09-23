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Bingöl'de 125 kg patlayıcı madde bulundu

Bingöl-Elazığ karayolundaki bir köprü menfezinde, patlatılmak üzere tuzaklanmış, 125 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Bingöl-Elazığ karayolundaki bir köprü menfezinde, patlatılmak üzere tuzaklanmış, 125 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir istihbaratı değerlendiren emniyet güçlerinin, Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Kurudere köyü mevkisinde, 4 adet büyük tüp içine yerleştirilmiş 125 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi. 



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''23.09.2011 günü alınan bir istihbaratı değerlendiren emniyet güçleri tarafından, Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Kurudere Mahallesi mevkisinde yaptığı arama ve kontrol neticesinde, karayolu üzerinde bulunan köprü menfezi altında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önce yerleştirilen ve daha sonra patlatılmak üzere tuzaklanarak gizlenmiş vaziyette, 4 adet 12 kilogramlık büyük tüp ve 1 adet düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş toplam 125 kilogram (potasyum nitrat ile 1.3 kilogram C-4) patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, arama ve tarama faaliyetlerine devam edilmektedir.''


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