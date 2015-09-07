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Yaşam

Bingöl ve Elazığ'da art arda depremler

Elazığ 4.4 ile sallanırken, Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

07 Eylül 2015 11:28

Bingöl ve Elazığ'da art arda depremler yaşandı. Bingöl'de 4.5 Elazığ'da ise 4.4 büyüklüğündeki depremler vatandaşları korkuttu. Van ise 3.3 ile sarsıldı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre, deprem saat 03.37'de, Yayladere'ye bağlı Bilekkaya köyünün 1,7 kilometre güneydoğusunda, yerin 2,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 03.55'te de, merkez üssü Van merkeze bağlı Ermişler köyü olan ve yerin 5 kilometre derinliğinde oluşan 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

 

Elazığ 4.4 ile sallandı

 

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 03.37’de merkez üssü Elazığ’ın Karakoçan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13,5 kilometre derinliğin kaydedilen deprem Bingöl sınırında meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.5 merkez üssünü ise Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Zeynelli köyü olarak duyurdu.

 

Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem

 

Van’da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, saat 03.55 sıralarında merkez üssü Ermişler Mahallesi’nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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