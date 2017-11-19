Bingöl Üniversitesi'ne tabela güncellemesi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 5 pilot üniversite arasında bulunan Bingöl Üniversitesi\'nin tabelası güncellendi. Tabelaya \'Tarım ve Havza Bazlı Pilot Üniversite\' ibaresi eklendi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, pilot üniversite olmalarının kent ile bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtirek, \"Üniversitemiz, bölgesel kalkınma anlamında tarım ve havza, özellikle de arı ürünleri ve endemik bitkiler konusunda öne çıkmış oldu\" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde ilk kez böyle bir unvanı alan Bingöl Üniversitesi\'nin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, bu konuda açıklama yaptı. Prof.Dr. Çapak, pilot üniversite uygulamasının Bingöl\'e, üniversiteye ve bölgeye büyük katkısının olacağını anlatırken şöyle dedi:

\"Üniversitemiz, ilerlemeye devam ediyor. Son bir yıldır, pilot üniversite kapsamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 5 pilot üniversiteden biri olarak ilan ettiği üniversitelerden biri; Bingöl Üniversitesi. YÖK ve Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde pilot üniversiteler bir takım çalışmalar yapıyor. Bu üniversiteler, zaman zaman bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar. Kalkınma Bakanlığı ve YÖK\'te toplantılar yapıyor. En son Burdur Üniversitesi\'nde de bölgesel kalkınma ile ilgili kongrede 5 üniversitenin rektörleri ve YÖK Başkan vekili Hasan Mandal beyle bir araya gelmiştik. Orada da gelinen nokta karşılıklı olarak paylaşıldı.\"

Bingöl Üniversitesi\'nin iyi bir noktada olduğunu ve 2017- 18 bütçelerinin açıklanmasının ardından pilot üniversite projelerinin fiili olarak başlayacağını belirten Prof. Dr. Çapak, şöyle dedi:

\"Üniversitemiz, bölgesel kalkınma anlamında tarım ve havza, özellikle de arı ürünleri ve endemik bitkiler konusunda öne çıkmış oldu. Konuyu belirlerken de paydaşlarımızla birlikte birçok toplantı yaptık. Bu toplantılardan hareketle bu konu ön plana çıkmış oldu. Bingöl\'de bu alanla ilgili çalışmalar var. Biz de bu noktada projelerimize yoğunlaştık. En son yapılan toplantıda da durum değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında da Kalkınma Bakanlığı\'nda pilot üniversitelerimizin bütçesi ile ilgili bir takım görüşmeler yapıldı. Artık iyi bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü somutlaşan bir durum söz konusu. Kalkınma Bakanlığı\'nın 2017 ve 2018 için ayırdığı bütçeleri somutlaştıktan sonra projeler fiili olarak başlayacak. Şimdiden bazı öğretim üyelerimiz projelerine başlamış bulundular.\"

Bingöl Üniversite tabelasının \'Tarım ve Havza Bazlı Pilot Üniversite\' olarak güncellendiğini aktaran Prof. Dr. Çapak, şunları söyledi:

\"Bölgesel kalkınma ile ilgili gelinen noktadan dolayı artık üniversitemizin her yerinde bunu fark ettirmek için de çaba sarf ediyoruz. Bu noktada bazı çalıştaylar ve sempozyumlar önümüzdeki günlerde yapılacak. Panel ve konferanslar düzenleniyor. Üniversitemizin tabelasını \'Tarım ve Havza Bazlı Pilot Üniversite\' yazısı ile güncellemiş olduk. Çünkü öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin, hemşehrilerimizin, üniversitemize gelen herkesin farkında olmasını istiyoruz. Bu konuda bazı güncel fikirler de oluşabilir. Üniversitemizi iyi bir noktada görüyoruz çünkü pilot üniversite olmak hem üniversitemiz için hem de bölgemiz için bir kazançtır. Kırşehir\'den bu yana başka pilot üniversite olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda da üniversitemiz ve ilimiz için fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Projelerimizi ciddiye alıyoruz. PİKOM olarak isimlendirdiğimiz Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi\'miz var. PİKOM\'da daha güçlü bir ekip ile var olan projelerimizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz\"

ZAZACA DERS KİTAPLARI HAZIRLANDI

Bingöl Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zazaca seçmeli ders kitaplarının uygun görülerek okullarda ders kitabı olarak okutulduğunu dile getiren Prof. Dr. Çapak, şöyle devam etti:

\"Zazaca ders kitapları hazırlandı, birinci seri kitaplar çıktı ve uygun görüldü. Bundan sonraki süreçte de 7 ve 8\'nci sınıflar için kitaplar hazırlanıyor. Bunlar da inşallah yakın zamanda hazırlanır ve ders kitabı olarak okutulmaya devam edilir. Zazaca\'nın varlığını sürdürmesi için çok önemli bir şey. Son zamanlarda yeni nesil Zazacayı anne babadan öğrenemiyor. Anne baba Zazaca bilse bile çocuklar artık bilmiyor. Bu anlamda bunu önemsiyoruz. Meraklı olanlar da var. Bir dil, bir insan gibidir. Merak duyanlar da bunu öğrenebiliyorlar. Sadece ilköğretim düzeyinde değil, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde de artık bu alanda güzel çalışmalar ortaya çıkıyor.\"



FOTOĞRAFLI