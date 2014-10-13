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Bingöl saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindekilere yönelik saldırıda, saldırganların kullandığı araca öncülük ettiği ileri sürülen şüpheli A.K, Diyarbakır'da yakalandı

13 Ekim 2014 01:37

Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı Atif Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit olduğu saldırıda kullanılan araca, bir otomobille öncülük yaptığı ileri sürülen A.K, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan A.K, Bingöl'e gönderildi.

İl Emniyet Müdür Atalay Ürker, Emniyet Müdür Yardımcısı Atif Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu, gösteriler sırasında hasar gören iş yerlerini gezdikleri sırada saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şahin olay yerinde, başkomiser Hatipoğlu da kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu. Ürker'in ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi sürüyor.

(AA)

 

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