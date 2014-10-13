Bingöl saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı Atif Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit olduğu saldırıda kullanılan araca, bir otomobille öncülük yaptığı ileri sürülen A.K, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan A.K, Bingöl'e gönderildi.

İl Emniyet Müdür Atalay Ürker, Emniyet Müdür Yardımcısı Atif Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu, gösteriler sırasında hasar gören iş yerlerini gezdikleri sırada saldırıya uğramıştı.



Saldırıda Şahin olay yerinde, başkomiser Hatipoğlu da kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu. Ürker'in ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi sürüyor.



(AA)