Bingöl saldırısında yeni soru: Beş dakikada yirmi kilometre kat edilir mi?

Bingöl’de, iki polisin öldürülmesine ve bu saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla dört kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada soru işaretleri artıyor. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, dosyaya giren arayan-aranan dökümlerinde, saldırıya katıldıkları iddiasıyla tutuklanan iki kişinin telefonları cinayet saatinden yedi dakika önce Kültür Mahallesi’nden, beş dakika sonra da Genç Yolu üzerinde sinyal veriyor. Bu nokta ile cinayet mahalli arasında yirmi kilometre mesafe olduğu, dolayısıyla beş dakika gibi bir sürede kat edilemeyeceği savunuluyor. Bu arada, dört kişinin öldüğü araçta kayıp olduğu belirtilen Erhan Şenyuva dün yakalandı, Şenyuva'nın, “Bizden kimlik istediler. Arabayı durdurdular. Kimliği verdim. Araçtaki kişilerin kim olduğunu sordular. ‘İşçiler’ dedim. Araca yöneldiklerinde, arkada oturan örgüt üyesi silahını kurarak aşağıya inince çatışma çıktı. Ben o arada kaçtım” dediği öğrenildi.

Bingöl’de, iki polisin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soru işaretlerine yenileri ekleniyor. T24’te yer alan haberle saldırıda kullanılan mermilerin, fail oldukları gerekçesiyle öldürülen dört kişiden çıkmadığı ortaya çıkarken; HTS (telefon arama kayıtları) raporları da bu görüşü destekliyor.

Tutuklu sanık Ali Kılıçgedik’in, telefonunun arayan-aranan kayıtlarına göre, saldırının meydana geldiği 20.55’ten yedi dakika önce, 20.48’de, araçta bulunan kişilerden Erhan Şenyuva ile görüştüğü görülüyor. Bu esnada telefon, Bingöl Kültür Mahallesi’nden sinyal veriyor. İki kişinin 20.48’den 21.52’ye kadar beş kez mesajlaştıkları anlaşılıyor. Fakat bu esnada sinyal adresi belirmiyor. İkili arasındaki bir sonraki görüşme, 21.00’de, saldırıdan beş dakika sonra yapılıyor. Telefon, Genç Yolu’ndan sinyal veriyor.

Silahlı saldırının meydana geldiği nokta ile Genç Yolu arasında yaklaşık 20 kilometre mesafenin olduğu, en az on dakikalık bir sürede bu yolun kat edilebileceği ifade ediliyor. Dolayıyla Bingöl’deki saldırının, öldürülenler tarafından gerçekleştirilmiş olmayacağı vurgulanıyor.

‘Kayıp kişi’ yakalandı

Öte yandan, önce araçta öldürüldüğü açıklanan fakat daha sonra cesedi bulunamayan Erhan Şenyuva’nın dün yakalandığı ortaya çıktı. Avukat Ömer Faruk Hülakü'nün verdiği bilgiye göre Şenyuva, alınan ifadesinde, saldırıya karışmadıklarını belirterek, “Bizden kimlik istediler. Arabayı durdurdular. Ben kimliği verdim. Araçtaki kişilerin kim olduğunu sordular. ‘İşçiler’ dedim. Aracı yöneldiklerinde, arkada oturan örgüt üyesi silahını kurarak aşağıya inince çatışma çıktı. Ben o esnada kaçtım” dediği öğrenildi. Bir süre saklanan Şenyuva’nın Bingöl’de saklandığı evde yakalandığı anlaşıldı.

‘İlgimiz yok’ demişti

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Türker’e 9 Ekim’de silahlı saldırıda bulunulmuş; Türker yaralı kurtulurken Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olmuştu. Bu saldırıdan bir saat 15 dakika sonra Genç ilçesi yolunda 12 AR 900 plakalı araç içerisindeki dört kişi çatışmada öldürülmüş ve “ölenlerin olayı gerçekleştiren teröristler oldukları” iddia edilmişti. Saldırıya uğrayan aracın önünde ve grupla hareket ettiği iddia edilen Ali Kılıçgedik tutuklanmıştı. Kılıçgedik, ifadesinde, “Çatışmada öldürülen dört kişiye öncülük yapıyordum. Ne o kişilerin, ne de benim suikast ile hiçbir alakamız yok. Emniyet müdürüne saldırıyı sonradan öğrendim. Öldürülen dört kişi de Erzurum’dan Diyarbakır kırsalına geçiyordu. Bingöl merkeze gelmeden şehir dışından geçiş yaptık. PKK ’ya yardım ettiğim doğru ancak suikastla bir alakamız yok” demişti.