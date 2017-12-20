Bingöl polisi, vatandaşları broşürle uyardı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara suç mağduru olmamaları için bilgilendirici broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların suç mağduru olmamaları için, \'Duyarlı Bingöl, huzurlu yaşam\' sloganıyla broşürlen hazırlandı. Broşürler, polisler tarafından cadde, sokak ve apartmanlarda vatandaşlara dağıtıldı. Polisler, vatandaşlara, evden hırsızlığın önüne geçmek için alınması gereken tedbirler konularında uyarılarda bulundu.

Hazırlanan broşürde, hırsızların gürültü çıkararak ve zaman harcayarak bir yere girmek istemeyecekleri, binaların birinci katlarında bulunan balkon kapısı ve pencerelerin sağlam demir parmaklı olması gerektiği, apartman sakinleri, yönetici ve bina görevlilerinin apartmana giren, çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları gerektiği, bina giriş kapılarının her zaman kapalı olmasına özen gösterilmesi ve mümkünse evlerine veya apartmanlarına güvenlik kameraları taktırmanın önemine yer verildi. Broşürde ayrıca, şüpheli görülen kişilerin ve olayların 155 Polis imdat ihbar hattı aranarak bilgi verilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

FOTOĞRAFLI