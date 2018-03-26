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Bingöl merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 11 ilde, eş zamanlı düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı

26 Mart 2018 13:49

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından 11 ilde, eş zamanlı düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Valiliği\'nce silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 11 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 8 yivsiz tüfek, 4 kurusıkı ve 2 kılıç ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi: 
\"Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla suça konu faaliyetlerine son vermek ve şüphelilerin yakalanması için  Bingöl merkezli 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kılıca el konulmuştur. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.\" 

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