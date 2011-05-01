-BİNGÖL DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI BİNGÖL (A.A) - 01.05.2011 - Bingöl'de 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin 8. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Çeltiksuyu Köyü Sabah Gazetesi İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen anma töreninde, depremde hayatını kaybeden 84 öğrenci ve 1 öğretmen anısını Bingöl Belediyesi tarafından yaptırılan ''Deprem Şehitleri Anıtı'' ziyarete açıldı. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tören alanına geldiğinde 84 öğrencinin ruhunu hissettiğini belirterek, ''Burada 84 küçük yavrumuz hayatını kaybetti. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız'' dedi. Depremde kamu binalarının yıkılmasının büyük acı verdiğini anımsatan Bakan Yılmaz, konuşması sırasında yağmur başlayınca, ''Şu anda yağmur yağıyor, adeta gökyüzü o çocuklara ağlıyor. Biz de acımızı içimize akıtıyoruz'' diye konuştu. Ölenleri tekrar getirmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Bu mekanda o 84 öğrencimizin ruhaniyetini hissettim. Burada 84 küçük yavrumuz hayatını kaybetti. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sabredeceğiz, ama bu hadiseyi hiçbir zaman unutmayacağız. Bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Şu anda bir yağmur yağıyor, adeta gökyüzü o çocuklara ağlıyor. Biz de acımızı içimize akıtıyoruz. Ölenleri tekrar geri getirmek mümkün değil önemli olan bundan sonra çocuklarımızın böylesi acıları yaşamamasıdır. Özelikle kamu binalarında bunun olması tabii ki çok daha fazla üzüntü vericidir. Hele milli eğitim binalarında olması çok daha üzüntü vericidir. Tabii geçmişte yapılmış eksiklik, hataların sonuçları bunlar. Deprem sonrası yaptığımız mevzuat çalışmaları, bağımsız yapı denetim çalışmaları çok önemlidir. Vatandaşlarımızda deprem konusunda bir şuur, farkındalık var. Bütün bunlar önümüzdeki dönemlerde yapılarımızın denetimini ve kalitesini artırır.'' Yılmaz, deprem öncesi ve sonrası vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, ''Sadece kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarıyla bunu aşamayız. O depremde sivil toplum kuruluşlarının da çok büyük gayretleri vardı. Deprem sonrasında da bu bilinci oluşturma yönünde sivil toplum kuruluşlarına çok ihtiyacımız var. Bu acılara şahitlik eden fertlerimizin çabalarına ihtiyacımız var. El birliği ile kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, özel kesim, şahıslar birlikte bu sorunları aşacağız'' dedi. 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen depremin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca Bingöl'e geldiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bir Bingöllü olarak Başkanımıza da şükranlarımı sunmak istiyorum. 2003 yılında bu depremi yaşadıktan sonra defalarca Bingöl'ü ziyaret etti. Çok kısa sürede çok büyük yaralar sarıldı. O günkü moral çöküntüsünü çok iyi hatırlıyorum. Bazı arkadaşlar (Bingöl bir daha şehir olmaz) diyorlardı. Fakat çok kısa sürede bütün imkanlar seferber edildi ve çok büyük hizmetler yapıldı. Başbakanımızdan da Allah razı olsun. Zor zamanlarda yanımızda oldu. Bir Bingöllü olarak bunu hiçbir zaman unutmayacağım.'' Daha sonra üzerinde depremde hayatını kaybeden 84 öğrenci ve 1 öğretmenin isimlerinin yazılı olduğu 6 metre yüksekliğindeki granit anıt, Bakan Yılmaz, Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun ve Belediye Başkanı Serdar Atalay tarafından ziyarete açıldı. Bingöl'de 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen depremde, 174 kişi hayatını kaybetmiş, 520 kişi de yaralanmıştı.