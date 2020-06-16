<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Bingöl'ün Yedisu mevkisinde saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yüzeye 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.</p>\n<p>AFAD'ın verilerine göre, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>\n<p>Saat 15:57'de merkez üssü Yedisu olarak kaydedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.</p>\n<p class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bingol-karliova-da-5-9-buyuklugunde-deprem,884250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı</a></strong></p>\n<p class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bingol-de-5-6-buyuklugunde-deprem,884323" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bingöl Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem</a></strong></p>\n</body>\n</html>