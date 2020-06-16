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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

16 Haziran 2020 16:12

Bingöl'ün Yedisu mevkisinde saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yüzeye 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın verilerine göre, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15:57'de merkez üssü Yedisu olarak kaydedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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