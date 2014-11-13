Bingöl Belediye Başkanı'ndan Leman'ın 'kadının adı yok' kapağına dava

AKP’li Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kendi sözlerini kapağa taşıyan haftalık mizah dergisi Leman’ı mahkemeye verdi. Barakazi’nin 30 Mart seçimi sonrası ilk belediye meclisi toplantısında “Belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine bayanları getirmeyi düşünmüyoruz. Dinen de örfen de bu uygun değil” şeklindeki sözleri basına yansımış, Bingöl Belediye Meclis Üyeliğine AKP’den birinci sıradan seçilen Nurten Ertuğrul istifa etmişti.

Ertuğrul, istifa gerekçesini “Onurlu ve haysiyetli hiçbir partili kadının bu duruma sessiz kalmayacağını umut ederek belediye meclis üyeliği görevimden istifa ediyorum” diye açıklamıştı.

Konu böylece gündeme gelip, birçok basın kuruluşunda bu sözler yer almıştı. Barakazi, yoğun tepkiler üzerine Fevza Başak Koç’un Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildiği duyurmuştu.

Leman'a hakaret suçlamasıyla dava

Leman’ı davalık eden kapak da bu konu üzerine hazırlandı, ‘AKP’de kadının adı yok’ başlığıyla Barakazi hicvedildi. O dönem doğrudan bu sözleri söylemediğine ilişkin bir açıklama yapmayan Barakazi beş ay sonra ise, Leman’ın kapağına ‘hakaret’ suçlamasıyla Bingöl 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Bütün Leman'lar toplatılmış

Leman dergi grubu editörlerinden Mesut Ata, dergiye sadece dava açılmakla kalınmadığını, o sayının Bingöl’de toplatıldığını öğrendiklerini söyledi. Ata’nın aktarımına göre, Leman okurları o hafta Bingöl’de dergiye ulaşamamış, tüm Leman sayıları bir kişi tarafından satın alınmış.

Mesut Ata'nın Leman'a açılan davayla ilgili açıklamalarına www.diken.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.