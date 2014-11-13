T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl Belediye Başkanı'ndan Leman'ın 'kadının adı yok' kapağına dava

Bingöl Belediye Başkanı'nın Belediye Meclis Üyeliği'ne kadın üye atanmayacağı şeklindeki sözlerini kapak yapan Leman dergisi hem toplatıldı hem de dergiye dava açıldı

13 Kasım 2014 18:11

AKP’li Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kendi sözlerini kapağa taşıyan haftalık mizah dergisi Leman’ı mahkemeye verdi. Barakazi’nin 30 Mart seçimi sonrası ilk belediye meclisi toplantısında “Belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine bayanları getirmeyi düşünmüyoruz. Dinen de örfen de bu uygun değil” şeklindeki sözleri basına yansımış, Bingöl Belediye Meclis Üyeliğine AKP’den birinci sıradan seçilen Nurten Ertuğrul istifa etmişti.

Ertuğrul, istifa gerekçesini “Onurlu ve haysiyetli hiçbir partili kadının bu duruma sessiz kalmayacağını umut ederek belediye meclis üyeliği görevimden istifa ediyorum” diye açıklamıştı.
Konu böylece gündeme gelip, birçok basın kuruluşunda bu sözler yer almıştı. Barakazi, yoğun tepkiler üzerine Fevza Başak Koç’un Belediye Başkan Vekilliği görevine  getirildiği duyurmuştu.

 

Leman'a hakaret suçlamasıyla dava 

 

Leman’ı davalık eden kapak da bu konu üzerine hazırlandı, ‘AKP’de kadının adı yok’ başlığıyla Barakazi hicvedildi. O dönem doğrudan bu sözleri söylemediğine ilişkin bir açıklama yapmayan Barakazi beş ay sonra ise, Leman’ın kapağına ‘hakaret’ suçlamasıyla Bingöl 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

 

Bütün Leman'lar toplatılmış

 

Leman dergi grubu editörlerinden Mesut Ata, dergiye sadece dava açılmakla kalınmadığını, o sayının Bingöl’de toplatıldığını öğrendiklerini söyledi. Ata’nın aktarımına göre, Leman okurları o hafta Bingöl’de dergiye ulaşamamış, tüm Leman sayıları bir kişi tarafından satın alınmış.

Mesut Ata'nın Leman'a açılan davayla ilgili açıklamalarına www.diken.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ETİKETLER

lemantartışmaakp de kadının adı yokdavabingöldergikarikatürtoplama

İlgili Haberler

Bingöl Belediye Başkanı 'kadınlara görev vermeyeceğim' sözü için geri adım atmadı

Bingöl'de 'Başkan vekilliği ve yardımcılığı için kadınlara görev vermeyeceğiz' dediği iddia edilen belediye başkanından yalanlama gelmedi

Boşanma davalarının en önemli delili WhatsApp!

İtalya'da WhatsApp mesajları boşanma davalarının en önemli delilleri arasına girdi

Levent Kırca'dan Cem Yılmaz'a tazminat davası

Levent Kırca, Cem Yılmaz'ın son filmi 'Pek Yakında'nın kendi filmi 'Son'dan alındı olduğu iddiasıyla dava açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24