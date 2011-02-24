Bingazi'den yola çıkan feribotlar Türkiye'de

T24 - Libya'da çatışmaların en yoğun yaşandığı Bingazi'deki yaklaşık 3 bin Türk vatandaşı, iki ayrı feribotla Türkiye'ye geldi. Yolcular arasında 10 günlük Eren bebek de vardı.İlk feribot Organ Gazi'deki 1500 kişi arasında 10 günlük Onur Eren de vardı.



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Libya'nın Bingazi Limanı'ndan aldığı yolcularla dün sabaha karşı yola çıkan Orhan Gazi-1 feribotu saat 23.45, Osman Gazi-1 feribotu da saat 03.00'da Marmaris Limanı'na geldi.







İki feribotla, yaklaşık 3 bin Türk vatandaşı kaos ortamından çıkartılarak memleketlerine getirilmiş oldu. İlk feribotta yabancı uyruklu 30 kişi ile 10 gün önce dünyaya gelen Onur Eren Çalışkan, ikinci feribotta da 29'u yabancı uyruklu kişi yer aldı.



Önce gruplar halinde pasaport kontrolünden geçen yolculardan isteyenler otellere yönlendirilirken, isteyenler de otobüslerle memleketlerine yollandı.



Yolculardan sağlık problemi yaşayanlar, limanda hazır bekletilen 112 görevlilerince seyyar hastanelere alındılar. İlk feribotta, biniş sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin, durumunun ağır olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.





'EN BÜYÜK TÜRKİYE!'



Orhan Gazi-1'in Marmaris Limanı'na yanaşması yaklaşık 40 dakika sürdü. Gemiyi karşılayan denizci askerlerin bahriyeli selamına, gemideki vatandaşların 'en büyük Türkiye' sloganlarıyla karşılık verdiği gözlendi.



Türk vatandaşlarının yanı sıra Orhan Gazi-1 ile 10 ülkeden 30 yabancı uyruklu kişi de Marmaris'e geldi.



Marmaris'te kalmak isteynler için valilik tarafından 2 bin yatak ayrılırken, ayrılmak isteyenler için de daha önce belirlenen 62 kente seferler düzenlendi.



Feribotta, 5 Alman, 13 Suriye, 1 Ürdün, 1 Libya, 2 Kanada, 1 Yunanistan, 1 Çek, 1 Rus, 2 İngiliz ve 3 Fas uyruklu olmak üzere toplam 30 yabancı uyruklu yolcu bulunuyordu.



Gemide görev yapan 12 SAT komandosu ile yolcuların vedalaşması esnasında duygusal anlar yaşandı.





YABANCILARDAN ÖVGÜ



Libya'dan dönen ve aralarında Romanyalı, Alman, İngiliz ve Moldovyalıların bulunduğu yabancı uyruklular Marmaris Limanı'nda Türkiye'nin organizasyonunu övdü. Bir Libya şirketinde makine mühendisi olarak çalışan ve 12 Alman arkadaşı ile dönen Alman Klaus Hurban (48), "Her ülkedeki iç savaş herkes için zordur. Kurşunların ve tarafı belli olmayan savaşın içinde kaldığımızda bize Türk arkadaşlarımız sahip çıktı. Onlarla birlikte gemiye bindik, geldik. Türkiye'nin yardımı ile döneceğimiz söylenince hiç tereddüt etmedik. Çok korktuk ama artık rahatız" dedi.





FERİBOTLAR GERİ DÖNECEK







Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Muğla Valisi Fatih Şahin ve Marmaris Kaymakamı Serdar Polat tarafından karanfillerle karşılanan Orhan Gazi-1, yaklaşık 5 saat sürecek bakımının ardından yeniden Libya'ya dönecek. Osman Gazi-1'in de adresi yine Libya olacak.