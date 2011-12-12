-Bingazi'de UGK aleyhine gösteri BİNGAZİ (A.A) - 12.12.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde, yaklaşık 200 kişi Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) aleyhine gösteri yaptı. Bölgedeki bir muhabir, Bingazi'nin merkezindeki meydanda toplanan göstericilerin "UGK istifa etmeli", "(UGK Başkanı Mustafa) Abdülcelil gitmeli" sloganları attığını belirtti. Göstericilerden avukat Tahani el Şerif, "Abdülcelil'in birçok soruya cevap vermesi gerektiğini belirterek "rejimin değişmediğini, zulmedenlerin aynı olduğunu" ifade etti. Abdülcelil'in, öldürülen eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin askerlerini affetmeye hazır olduklarını belirtmesinden sonra öfkenin tırmandığını belirten Şerif, "Abdülcelil Kaddafi'nin askerlerini affetmemizi istiyor. Ayaklanmalar sırasında oğlu öldürülseydi ya da yaralansaydı aynı şeyi söyleyecek miydi?" diye konuştu. Abdülcelil, önceki gün UGK tarafından düzenlenen Ulusal Uzlaşma Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Libya hükümetinin, Kaddafi'nin askerlerini kapsayacak bir af yasası çıkarmaya hazırlandığını, yeni yasanın yıl sonuna kadar hazır olacağını söyleyerek, "Kaddafi'nin askerlerini de bu devrime karşı çıkanları da affediyoruz" demişti.