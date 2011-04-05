-BİNGAZİ'DE TÜRK BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI BİNGAZİ (A.A) - 05.04.2011 - Libya'nın Bingazi kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanan silahlı bir grup, konsolosluğun tabelalarını söktü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 17 Şubat Devrimci Gençleri tarafından öğlen saatlerinde düzenlenen gösteriden bir süre sonra konsolosluk önünde bir araya gelen bıçaklı ve silahlı bir grup Türkiye Başkonsolosluğuna saldırdı. Konsolosluk önündeki tabelaları söken ve çevreye zarar veren grup, konsolosluk önüne gelen muhalifler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Türkiye'den hiçbir yardım beklentisi içinde olmadıklarını belirten ve kendilerini muhaliflerin kurduğu konseyin üyesi olarak tanıtan kişiler, konsolosluktaki Türk bayrağının indirilmesini istedi. Konsolosluktaki bayrak indirilmediği takdirde zorla indirileceği tehdidinde bulunan kalabalık, eylemine devam ediyor. Sayıları giderek artan öfkeli kalabalık, Türkiye aleyhine sloganlar atıyor. 17 Şubat Devrimci Gençleri tarafından Elmuruc Caddesi'ndeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde öğle saatlerinde düzenlenen gösteride kalabalık adına açıklama yapan Muhammed Bayku, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, muhaliflere destek vermediği ve muhaliflerin silahlandırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle eleştirmişti. Erdoğan'ın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Bayku, Erdoğan'a, ''Libya halkının yanında yer alması'' çağrısında bulunmuştu. Bu arada, Türk Kızılayı tarafından Libya'ya gönderilen 290 ton yardım malzemesini taşıyan geminin de Bingazi Limanı'na yanaştırılmadığı, açıkta bekletildiği öğrenildi.