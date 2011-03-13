-BİNGAZİ'DE PROTESTO BİNGAZİ (A.A) - 12.03.2011 - Libya'da El Cezire kameramanının öldürülmesi, ülkenin doğusunda, muhaliflerin denetimindeki Bingazi'de protesto edildi. AP ajansı, gazetecinin öldürülmesinin ardından büyük bir grubun gazetecilerle dayanışma için gösteri düzenlediğini duyurdu. Göstericilerden bir kısmının, ''Gazetecileri hedef almak, despot rejiminin caniliğini gösteriyor'' yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi. Bu arada El Cezire kameramanı Ali Hasan El Cabir'in öldüğü saldırıda bir gazetecinin de yaralandığı bildirildi. Libya'da olayların patlak vermesinden bu yana ölen ilk gazeteci olan El Cabir'in, bir görevden dönerken Bingazi yakınındaki Havari'de düşürüldüğü pusuda başından yara aldığı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Haber ekibinden Baybe Vald Ahmedi, birkaç gündür izlendiklerini hissettiklerini, Bingazi'de kaldıkları otelin yönetimine bu konudan bahsettiklerini anlattı. Bir görevden dönerken araçlarına arkadan ateş açıldığını söyleyen Ahmedi, ''Muhaliflerin kontrolü altındaki yerler bile tamamen güvenli değil. Takip edenler, Albay Kaddafi'nin beşinci kolları var'' dedi.