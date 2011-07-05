-BİNGAZİ ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'nın Bingazi kentine yaptığı ziyarette halkın kendisine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Artık bizim hedefimizin ve bize dönük beklentilerin Konyamızla, Anadolumuzla, ülkemizle sınırlı olmadığını, çok daha büyük bir misyonun temsilcisi olduğumuzu bir kez daha hissettim" dedi. Davutoğlu, Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KONEV) tarafından düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Konya'nın yüzde 70'e yakın bir oyla AK Parti'ye destek verdiğini belirterek, bunun kendilerine duyulan güveni gösterdiğini kaydetti. Davutoğlu, Konya halkının verdiği desteğin, diğer milletvekili arkadaşlarıyla birlikte kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Türkiye'nin büyük bir paradigmatik değişim ve çok köklü bir dönüşüm yaşadığını anlatan Davutoğlu, bu durumun artık dünyada herkes tarafından kabul edildiğini belirterek, "Bugün artık 'şunu yapabilir miyiz' diye bir soru artık zihnimize gelmiyor. Veya dışarıdan birileri herhangi bir projeye bir Türk şirketi talip olduğunda, Türkiye Cumhuriyeti devleti herhangi bir uluslararası foruma ev sahipliği talebinde bulunduğunda ya da bir adayımız dünya ölçeğinde bir kuruluşun başına aday olduğunda kimse 'acaba bu Türkler, Türkiye bunu gerçekleştirebilir mi' diye bir soruyu zihninden geçirmiyor" dedi. Türkiye'nin ekonomisinin ve ufkunun ölçeğinin büyüdüğünü anlatan Davutoğlu, ilk çeyrekteki yüzde 11'lik büyümeyle Türkiye'nin büyümede birinci sıraya çıktığını vurguladı. Türkiye'nin yakın komşularının ekonomik krizle mücadele ettiklerini dile getiren Davutoğlu, bu yıl Çin'i ve Arjantin'i de geçen Türkiye'nin bu hızla büyümesi halinde 2023 hedefine ulaşacağını kaydetti. "Bize küçük düşünmek, küçük ölçekli planlar projeler yapmak yakışmaz" diyen Davutoğlu, eskiden Türkiye'nin "bölgesel güç" olarak görüldüğünü ancak günümüzde artık "küresel bir aktör" olarak görüldüğünü ifade etti. -BİNGAZİ ZİYARETİ- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, konuşmasında Bingazi ziyaretine de değinerek, resmi görüşmelerin ardından gittiği Bingazi meydanında binlerce insanın hiçbir plan yapılmaksızın sadece Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı geldi diye toplandığını ve Türk bayrakları eşliğinde "Türkiye, Türkiye" diye bağırdıklarını söyledi. Davutoğlu, "Artık bizim hedefimizin ve bize dönük beklentilerin Konyamızla, Anadolumuzla, ülkemizle sınırlı olmadığını, çok daha büyük bir misyonun temsilcisi olduğumuzu bir kez daha hissettim" dedi. Türkiye'nin bölge ülkelerine ve halklarına kardeşlikle bağlandığını da vurgulayan Davutoğlu, geniş bir coğrafyada Türkiye'nin başarısıyla övünen ve Türkiye'nin başarısını kendi başarıları olarak gören insan topluluklarının olduğunu kaydetti.