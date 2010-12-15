-BİNEK OTOMOBİLDE TÜRKİYE BÜYÜDÜ İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye otomobil pazarı 2010 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 181,5 oranında artışla 50 bin 61 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneğinin (ACEA) Ocak-Kasım verilerine yer verdiği değerlendirmesinde, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Kasım ayında 2009 yılı Kasım ayına göre yüzde 6,5 daralma yaşandı ve 1 milyon 106 bin 598 adet seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti. Kasım ayında en sert düşüş yüzde 62,6 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, ardından yüzde 25,5 ile İspanya ve yüzde 21,1 ile İtalya'da görüldü. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 213,4 artışla Letonya, yüzde 194,6 artışla İrlanda ve yüzde 192,1 artışla İzlanda oldu. 2010 yılı Kasım ayında Türkiye otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 181,5 oranında artışla 50 bin 61 adet oldu. 2010 yılı Kasım ayı otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında yine 6. sırada yer aldı. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalışla 12 milyon 736 bin 102 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 11 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 34,6 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, hemen ardından yüzde 32,7 ile Bulgaristan ve yüzde 27 ile Macaristan yer aldı. 2010 yılı 11 aylık en yüksek artış sırasıyla; İrlanda (yüzde 54), İzlanda (yüzde 50) ve Danimarka'da (yüzde 36,6) kaydedildi. Türkiye 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,2 artarak 410 bin 323 adet oldu. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında sıralamasında 8. sırada yer aldı.