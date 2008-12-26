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“Binbir Gece”nin setinde bir aşk daha

“Binbir Gece”de Kerem’i oynayan Tardu Flordun’un aynı dizide Eda’yı canlandıran Canan Ergüder’le ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

26 Aralık 2008 02:00

“Binbir Gece”de aşk fırtınası dinmiyor. Kerem’i oynayan Tardu Flordun’un aynı dizide Eda’yı canlandıran Canan Ergüder’le ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Halit Ergenç’in 1.5 yıllık eşi Gizem Soysaldı’dan boşanma nedeni olarak rol arkadaşı Bergüzar Korel’le ilişkisinin gösterilmesinin yankıları sürerken “Binbir Gece”nin kadrosu yeni bir aşk haberiyle çalkalanıyor. Dizide “Kerem”i oynayan Tardu Flordun ile “Eda”yı canlandıran Canan Ergüder’in birliktelikleri konuşuluyor. ABD’li yönetmen Chris Burke ile dört yıldır evli olan Ergüder’in Flordun’la ilişkisi aslında geçen aylarda su yüzüne çıktı.

Ergüder, birkaç kez Flordun’un cipinin direksiyonunda görüntülendi. Ancak Flordun durumu, “Canan benim rol arkadaşım, üstelik evli... Biliyorsunuz ben ehliyetimi kaptırdım. Araba kullanamıyorum. Evlerimiz de yakın olduğu için Canan beni eve bırakıyor. Yanlış anlaşılmasın” açıklamasını yaptı. Ancak Teşvikiye ve Cihangir’de sık sık birlikte görülen çiftin, bayram tatilini de birlikte geçirmesi, ilişki iddialarını güçlendirdi.

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