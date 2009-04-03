Binbir Gece ne zaman bitecek?

‘Binbir Gece’dizisindeki Bennu karakterlerini canlandıran Ceyda Düvenci başına gelen ilginç olayları anlattı.



Binbir Gece dizisinde Bennu karakterini canlandıran Ceyda Düvenci dizinin merakla beklenen finaliyle ilgili ser verip, sır vermezken, yine de bazı ipuçlarını ağzından kaçırdı. Dizinin final bölümüne kadar olan tüm bölümlerinin çekildiğini belirten, Düvenci dizi biteceği için sette gözyaşı döktüğünü de söyledi.



Medyatik programında Yüksel Aytuğ'un “Bennu'nun o alkolik ve melankolik hallerini büyük bir ustalıkla canlandırdın. Bunun için özel bir çalışma yaptın mı?” sorusunu Ceyda Düvenci, “Uyguladığım teknik şuydu: Senaryoda sadece kendi bölümlerimi okumak ve sarhoş olan insanları izlemek. Ben içki içmeyen biriyim, sarhoş insanlar beni irrite ediyor. Ancak Bennu melankolik, kırılgan, çabuk ağlayan ve olan biten hiçbir şeyden haberi olmayan bir karakter. Bir keresinde bir izleyici beni yolda çevirip, 'Kocan seni aldatıyor, haberin olsun' dedi. Nasıl şaşırdığımı anlatamam. Sonra ‘Kerem seni aldatıyor’ dediğinde ancak yaşadığım şoku atlatabildim” diye yanıtladı.



Ceyda Düvenci: ‘Her sabah yatağımdan şükrederek kalkıyorum ‘



“Görme engelli bir annenin kızı olmak, diğer insanlara kıyasla hayatında neleri değiştirdi?” sorusunu Düvenci, “Hayatı farkında olarak yaşamayı öğrendim, farkındalığım arttı. Annem çok güçlü bir kadın, yüz yüze gelseniz bile görme engelli olduğunu anlayamazsınız. Çok bilgili ve kültürlüdür. Günde 3 saat spor yapan, inanılmaz becerikli ve hayata sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. 30 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve hayata küsmemiş biri. En umutsuz olduğum anlarda bana der ki, 'Sakın üzülme, bana bak ve kendine gel...' Birey olarak bu kadar güçlü olmam annemden dolayıdır. Her sabah yatağımdan şükrederek kalkıyorum” diye yanıtladı.



‘Bibir Gece’ 90.bölümde bitiyor!



Yüksel Aytuğ’un “Dizinin sonu yaklaşıyor. Sence ne olacak bu Bennu'nun sonu? Bunca olan bitenden sonra Kerem ile yeniden mutlu olma şansı var mı?” sorusunu güzel oyuncu, “Olabilir, çünkü Bennu Kerem’e aşık. Benim için böyle bir şey söz konusu olamaz ama Bennu’nun Kerem’e olan zaafı ortada. 90. bölümle diziyi bitiriyoruz. Günlerim ağlayarak geçiyor. 7 Nisan’da final bölümümüz çekilecek. Böyle bir ekiple ve Erol Avcı gibi bir yapımcıyla çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Erol bey çok özel biri, bu tüm ekibe de yansıdı. Mesleğimize büyük bir saygı duyuyor ve emeğimizin karşılığını sonuna kadar veriyor. İnsanlığının dışında, ticari bakımdan da çok dürüst ve namuslu biri. Böyle bir yapımcıyla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye yanıtladı.

