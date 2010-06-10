Binbir Gece Masalları ahlaka uygun' kararı

T24 - Mısır’da, Binbir Gece Masalları’nın ahlaka uygun olmadığı gerekçesiyle yasaklanması için açılan dava reddedildi.



El Arabiye gazetesinin haberine göre Savcı Abdülmecid Mahmud, sayısız sanatçıya ilham kaynağı olan bu masalların yüzyıllardır hiçbir sorun olmadan yayımlandığını belirterek, bir grup avukatın, kitabın yeni baskılarının yapılmaması için açtığı davayı reddetti. Kendilerine ‘Sınır Tanımayan Avukatlar’ diyen bir grup avukat, kitapta ‘ahlaksızlık ve günah’ olduğunu söyledikleri cinselliğe atıfta bulunulduğunu ileri sürmüştü. Ortaçağ’da kaleme alınan kitapta Şehrazad’ın Şehriyar’a anlattığı hikâyeler yer alır. Eser popüler kültürü de etkilemiş, bazen bir bütün olarak, bazen de tek tek içerdiği hikâyeler filme alınmış, benzer edebi eserler yazılmıştır.