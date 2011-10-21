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Binbaşı Yakar, mahkemece tutuklandı İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 18:42

-Binbaşı Yakar, mahkemece tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Gölcük'te ele geçirilen belgelere ilişkin davanın tutuklu sanığı Binbaşı Kemalettin Yakar, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında da sevk edildiği mahkemece tutuklandı. ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadesi alınan Binbaşı Yakar, tutuklanması talebiyle nöbetçi 16. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece tekrar sorgulanan Yakar'ın tutuklanmasına karar verildi.

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