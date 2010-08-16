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BİNBAŞI F.K. SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2010 19:29

-BİNBAŞI F.K. SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialarla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan Binbaşı F.K. savcılıkça serbest bırakıldı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Binbaşı F.K'nin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadesi alındı. İfadesinin alınmasının ardından Savcı Öz tarafından serbest bırakılan Binbaşı F.K, Merkez Komutanlığına ait sivil araçla adliyeden ayrıldı.

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