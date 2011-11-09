-Binay toplamda 4. silkmede ise 10. oldu PARİS (A.A) - 08.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 4. akşam seansında podyuma çıkan erkekler 69 kiloda Mete Binay, silkmede onuncu olurken, toplamda dördüncülüğü elde etti. Ekrem Celil ise silkmede 19., toplamda da 18. sırada kaldı. Silkmede Mete Binay ilk hakkında 173 kiloluk kaldırışıyla başladı. İkinci hakkında 177 kiloda başarılı olamadı ve son hakkında bu kiloyu kaldırarak silkmede 10. olabildi. Ekrem Celil ise silkmede ilk hakkında 173 kiloda başarılı olurken, ikinci ve üçüncü haklarında 177 kiloluk kaldırışı yapamadı ve müsabakayı silkmede 173 kiloyla tamamladı. Ekrem Celil silkmedeki 173 kiloluk kaldırışıyla 19. sırada kalırken, toplamda ise 18. oldu. Bu kiloda silkmede altın madalyayı 186 kiloluk kaldırışıyla Çinli sporcu Deshang Tang, gümüş madalyayı ise diğer Çinli sporcu 185 kiloyla kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise (B) Grubunda yarışan ve 182 kiloluk kaldırış yapan Koreli Jeongsik Won oldu. Toplamda dünya şampiyonluğunu Çinli sporcu Deshang Tang 341 kiloyla kazandı. Dünya ikinciliğini Rus Oleg Chen 336 kiloyla ve dünya üçüncülüğünü ise Çinli sporcu Chao Wu 335 kiloyla elde etti. Şampiyonada yarın müsabakalara ara verilecek. 10 Kasım'da ise erkekler 77 kiloda Semih Yağcı podyuma çıkacak.