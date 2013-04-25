Binanın terasından yolda yürüyen kadının üzerine düştü

Şarköy Belediyesi’nde çalışan Mustafa Songür, oturduğu 4 katlı apartmanın terasından aşağıyı bakarken dengesini kaybederek, şarköy’e eşi Ali Koçbay ile gezmeye gelen ve o sırada sokaktan tesadüfen geçen Esra Koçbay’ın üzerine düştü.

Ali Koçbay, hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Düşme sonucu yaralanan Mustafa Songür ve Esra Koçbay sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yapılan kontrollerde sağ bacağında kırık tespit edilen Koçbay, Tekirdağ’daki özel bir hastaneye, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Mustafa Songür ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.