Para çekmeyi geçici olarak durduran Binance'de işlemler yeniden başladı

Kripto para borsası Binance, para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıklarken, bir süre sonra işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Binance Global'den yapılan açıklamada, "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, sıraya eklenecektir, ancak bu istek sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bir süre sonra yeniden açıklama yapılırken, para çekme işleminin yeniden başladığı duyuruldu.