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Ekonomi

Binance'dan açıklama: Hisse tokenlarında alım-satım kapandı

16 Temmuz 2021 14:09

En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, hisse tokenlarına artık destek vermeyeceğini açıkladı.

Kripto para borsası Binance, hisse tokenlarında alım-satım işlemlerini yapmayacağını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hisse senedine dayalı tokenlarda işlemlere başlayan Binance, işlemleri bugünden itibaren durdurdu.

Binance, hisse tokenlarında işlem durdurmanın ana nedeni olarak diğer alanlara daha fazla odaklanma hedefi olması olarak gösterdi. Hisse tokenlarında destek işlemleri 14 Ekim'de komple sona erecekti.

Binance'da Nisan ayından bu yana MicroStrategy, Microsoft ve Apple'ın hisselerine dayalı tokenlar işlem görüyordu.

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