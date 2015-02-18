Binali Yıldırım’ın yeğenine saldırıyı Maoist Komünist Parti üstlendi

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı, kendilerini Maoist Komünist Parti (MKP) olarak adlandıran örgüt üstlendi. MKP, “Partimiz önderliğindeki silahlı güçlerin şehirler örgütlülüğünü temsil eden Partizan Halk Güçleri (PHG) İlhami Yıldırım ve özel şoförüne yönelik cezalandırma eylemi gerçekleştirdi” şeklinde açıkladı.

Fazlı Mert’in Zaman’da yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olan İlhami Yıldırım, 10 Şubat'ta Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğradı. Tek el ateş eden saldırgan, Yıldırım'ın şoförünü karnından yaralamış, İstanbul Kızılay Şube Başkanı Yıldırım'a ateş etmek istediği sırada da silahı tutukluk yapınca kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, MKP, internet sitesinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi: "Partimiz önderliğindeki silahlı güçlerin şehirler örgütlülüğünü temsil eden Partizan Halk Güçleri (PHG) İstanbul Çekmeköy'de İlhami Yıldırım ve özel şoförüne yönelik cezalandırma eylemi gerçekleştirdi." Eylemin Binali Yıldırım'la bir ilgisinin bulunmadığı belirtilirken, saldırganın tabancasının tutukluk yaptığı, peş peşe tetiğe basılmasına karşın silahın ateş almadığı belirtildi. Saldırının nedeninin daha sonra açıklanacağı ifade edildi. MKP'nin saldırıdan 7 gün aradan sonra olayı üstlenmesi, şüpheli bulundu. Aynı terör örgütü en son 2009 yılında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde emekli Piyade Albay Aytekin İçmez'in öldürülmesi olayını aynı gün üstlenmişti. İçmez, evinde boğazından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.