"Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu'nu erken toplaması Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekebilir"

Cumhuriyet gazetesinin ‘Duvar Yazıları’ bölümünde yer alan kulis haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aralarında görüş ayrılığı çıktı. Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya’da ikinci toplantısını yapılan Bakanlar Kurulu’nun sabah 09.10 gibi erken bir saatte başlamasının Erdoğan’ın tepkisini çekebileceği iddia edildi.

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberi şöyle:

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığına son veren Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’la çok eskiye dayanan dostlukları nedeniyle aralarında görüş ayrılığı çıkmaz sanılıyordu. Ancak ilk ihtilaflar çıktı bile.

Bunlara pazartesi günü, yani dün şahit olduk.

Başbakan Binali Yıldırım, başında olduğu 65’inci Hükümet’in, Erdoğan’lı ilk Bakanlar Kurulu toplantısını Kaçak Saray’da geçen hafta yapmıştı.

Dün ise Bakanlar Kurulu, Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya’da ikinci toplantısını yaptı.

Ancak toplantı saat sabah 09.10’da başladı, çok daha fazla uzamadı ve saat 11.00’de bitti.

Ancak bu olay, 3 ayrı noktada Saray’ı kızdıracak.

Anlatalım:

Erdoğan, güne saat 11.00’de başladığını kendi anlatmış, Duvar Yazıları’nda da duyurmuştuk. Başbakan’ın kendisinden daha çok çalıştığı izlenimini veren sabah erken toplantılarından hoşlanmaz, bu bir...

Bakanlar Kurulu toplantıları, genelde çok uzun sürer. Kaçak Saray’daki ilk toplantı da 5.5 saat sürmüştü. Binali Yıldırım’ın toplantıyı kısa kesmesi kötüye işaret, bu iki.

Son olarak, Erdoğan sadece bakanlar kurulunu değil, tüm toplantılara geç gider. Beştepe’deki Bakanlar Kurulu için bile bakanları 35 dakika bekletmişti, Yıldırım’ın sadece 10 dakika gecikmesi olumsuz puan, bu da üç.