Binali Yıldırım'ın ABD programı netleşti; Başkan Yardımcısı Pence ile bugün görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın yapılması planlanan görüşmesi bugüne alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’ye yapacağı ziyaret kapsamında, ABD’de göreve gelen yeni yönetime Başbakanlık düzeyinde ilk ziyaret gerçekleştiriyor.



Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecekler.



Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün görüşecek. Yıldırım ile Pence arasındaki görüşme çarşamba günü yapılacaktı.



Başbakan Yıldırım, Pence ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Washington ve New York’ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve işadamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.