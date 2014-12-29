Binali Yıldırım'ın '5 Ocak' açıklaması Saray ile hükümet arasında kriz oldu

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın, “Cumhurbaşkanı 5 Ocak’ta Bakanlar Kurulu’nu toplayacak” sözleriyle başlayan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sert karşılığıyla devam eden tartışma, Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık ilişkisi konusunda partide yaşanan kırılmayı ortaya çıkardı.

Davutoğlu ve Arınç’ın sert tepkisinin altında, Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’nu toplayacak olması değil, bu açıklamanın Yıldırım tarafından yapılması var. “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Gölge Kabine” yakıştırmaları, AKP’deki Davutoğlu ekibini rahatsız ediyor. Tartışmayı, 5 Ocak’ta olmasa da büyük ihtimalle yine ocak ayında bir Bakanlar Kurulu Toplantısı’na başkanlık etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bitirecek.

Adım adım polemik

Deniz Zeyrek’in Hürriyet’teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım 2014 günü, Afrika-Türkiye Zirvesi’nin yapıldığı Ekvator Ginesi’nden dönerken, “Bakanlar Kurulu yetkisini kullanacağız. İnşallah 2015’e de öyle gireriz” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın verdiği yeni dönemine ilişkin bu detay Binali Yıldırım’a soruldu. Eylül ayından beri programlarında Erdoğan’ın yanından ayrılmayan Yıldırım, 15 Aralık 2014 günü TBMM’de gazetecilerle sohbet ederken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak’taki Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek” dedi.

Yıldırım’a ilk tepki 10 gün sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. 26 Aralık’ta bir TV kanalının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanımızla beni ilgilendiren konular sadece Cumhurbaşkanımızın zatı ve benim tarafımdan açıklanır. Dolayısıyla 5 Ocak’ta böyle bir toplantı yok” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise 27 Aralık’ta Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı veya sözcüsü olmadığını, kendisine böyle bir görev de verilmediğini belirterek, “İzmir milletvekili olmasının dışında başka bir pozisyonu yoktur” tepkisini gösterdi.

Yaptığımız görüşmelerden, Erdoğan’ın yakın ekibi ile Bakanlar Kurulu tarihini henüz konuşmadığını anlıyoruz. Ancak 5 Ocak tarihinin Erdoğan’ın, “İnşallah 2015’e de öyle gireriz” sözlerinden çıkarıldığı da kesin. Yıldırım da 5 Ocak tarihini birçok siyasetçi ve gazeteci gibi “2015’in ilk Bakanlar Kurulu günü” yani “2015’in ilk pazartesisi” olarak telaffuz etmiş. Yıldırım’ın açıkladığı tarihin bağlayıcı değil, tahminden ibaret olduğu, hükümet çevrelerinde de biliniyor. Zira o açıklamadan sonra Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında bir bilgi alışverişi gerçekleşmiş. Başbakan Davutoğlu da, “5 Ocak’ta öyle bir toplantı yok” açıklamasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp teyidini almış.

Bu durumdan çok rahatsızlar

Peki, tablo bu kadar netleşmiş, aradan geçen 10 günde açıklama unutulmuşken, Davutoğlu ve Arınç, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, Yıldırım’a yönelik siyasi eleştiri dozunu neden bu kadar sert tuttu?

Konuştuğum yetkililer, öncelikle Yıldırım’ın Erdoğan sonrasında başbakan adayı olarak konuşulan isimlerden biri olduğuna dikkat çektiler. AK Parti kulislerinde, Yıldırım’ın ‘Cumhurbaşkanı’nın sağ kolu, sözcüsü’, ‘Cumhurbaşkanı ile hükümet/ AK Parti arasındaki köprü’ imajını özellikle yaydığına inanan ve bu durumdan çok rahatsız olanlar da var. Arınç da Yıldırım’ı eleştirdiği açıklamasında Yıldırım’ın danışmanlık ya da sözcülük gibi bir sıfatı olmadığının altını çizdi.

Yanıt vermesi beklenmiyor

Yıldırım cephesinde durum farklı. Başbakan adaylığı meselesini Davutoğlu’nun ilan edildiği gün geride bırakan Yıldırım, Davutoğlu’nun başarısız olma ihtimalini, AK Parti’nin, yani Erdoğan ile birlikte yola çıktığı ‘dava’nın başarısız olma ihtimali olarak görüyor. Bu nedenle Yıldırım’ın, Arınç’a ve Davutoğlu’na yanıt vererek polemiği büyütmesi beklenmiyor.

5 Ocak’ta olmasa da Ocak ayında bir Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşanan polemik nedeniyle Yıldırım’a herhangi bir tepki gösterip göstermediğini de araştırdım. Aldığım yanıt, henüz böyle bir gelişme olmadığı yönünde.