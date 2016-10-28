Binali Yıldırım'ın 29 Ekim mesajında 'başkanlık' vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Ülkemiz, insan onurunu korumayı esas alan, insan hak ve özgürlüklerini güçlendiren, vatandaşlarımızın bütün haklarını vatandaşlık hukuku esasında güvenceye alan, kuvvetler ayrılığı prensibini koruyan, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyen, siyasal sistem olarak başkanlığı benimseyen, demokratik ve özgürlükçü bir yeni anayasa ile yoluna devam edecektir" dedi.

"Hazırlayacağımız anayasa, cumhuriyetimizin temellerini sarsılmaz kılacak"

Başbakan Yıldırım'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, şöyle:

"Bugün ülkemizin her köşesinde, Cumhuriyetimizin ilanının 93. yıldönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Milletimiz bu kararıyla hakimiyetin millet iradesinde olduğunu ilan etmiş ve Cumhuriyetimizi içtenlikle sahiplenmiştir. Ülkemiz, cumhuriyetin ilanıyla birlikte kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş ve bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Yeni bir anayasa yapmak için milli iradenin tezahür ettiği böyle bir dönemde, coşkuyla kutladığımız bu Cumhuriyet Bayramı'na milletimiz ayrı bir önem atfetmektedir. Çağdaş ve evrensel değerler çerçevesinde hazırlayacağımız bir anayasa, hem aziz milletimizi birbirine daha çok kenetleyecek, hem de Cumhuriyetimizin temellerini çok daha sağlam, çok daha sarsılmaz kılacaktır.

Ülkemiz, insan onurunu korumayı esas alan, insan hak ve özgürlüklerini güçlendiren, vatandaşlarımızın bütün haklarını vatandaşlık hukuku esasında güvenceye alan, kuvvetler ayrılığı prensibini koruyan, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyen, siyasal sistem olarak başkanlığı benimseyen, demokratik ve özgürlükçü bir yeni anayasa ile yoluna devam edecektir. Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa edecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 93. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bütün vatandaşlarımın bayramını en içten duygularımla kutluyorum."