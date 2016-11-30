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Binali Yıldırım'dan, yangında hayatını kaybeden öğrenci ailelerine taziye telefonu

Basına kapalı gerçekleşen bir görüşmeyle Yıldırım'ın, başsağlığı dilediği bildirildi

30 Kasım 2016 16:26

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'daki öğrenci yurdu yangınında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

Yangında hayatını kaybeden Zeliha Avcı'nın babası Mustafa Avcı, dün yangın sırasında 'Yurdu yıktılar, bizim çocuklarımızı buraya yerleştirdiler' diyerek tepki göstermişti.

Telefonla görüştü

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın yangında hayatını kaybeden Zeliha Avcı'nın babası Mustafa Avcı ve Bahtınur Baş'ın babası Mehmet Ali Baş'la telefonla görüşerek başsağlığı dilediği bildirildi.

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