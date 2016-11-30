Binali Yıldırım'dan, yangında hayatını kaybeden öğrenci ailelerine taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'daki öğrenci yurdu yangınında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.
Yangında hayatını kaybeden Zeliha Avcı'nın babası Mustafa Avcı, dün yangın sırasında 'Yurdu yıktılar, bizim çocuklarımızı buraya yerleştirdiler' diyerek tepki göstermişti.
Telefonla görüştü
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın yangında hayatını kaybeden Zeliha Avcı'nın babası Mustafa Avcı ve Bahtınur Baş'ın babası Mehmet Ali Baş'la telefonla görüşerek başsağlığı dilediği bildirildi.