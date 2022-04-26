Binali Yıldırım: Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Gezi davasında çıkan karar sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlere tepki göstererek, "Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin haddi değil" dedi.

Binali Yıldırım, Gezi Davası'nda verilen kararların ardından muhalefetten gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Yıldırım, kararın siyasi olduğuna yönelik eleştiri yapanlara ve talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini söyleyenlere göndermede bulunarak, "Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de olmamalı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hesap milletin önünde verilir. Cumhurbaşkanımız Erdogan ve AK Parti 20 yıldır girdiği, 15 seçimde hesabını milletimize alnının akıyla vermiştir. Yargının verdiği bir karar üzerinden Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de olmamalı" paylaşımını yaptı.