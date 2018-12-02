Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal görüştü

AKP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mevcut belediye başkanı Mevlüt Uysal ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Yıldırım ile Uysal'ın görüşmesinin 6 saat sürdüğü belirtildi.

Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti.

Görüşmeye ilişlin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen salı günü grup toplantısında 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Açıklanan şehirler arasında Ankara ve İzmir de yer alırken merakla beklenen İstanbul yer almamıştı. Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Meclis binasında makamında Yıldırım ile görüşmüştü. Kulis bilgilerine göre Erdoğan bu görüşmede, İstanbul adaylığını devlet protokolünde geriye düşeceği gerekçesiyle istemediği konuşulan Yıldırım'ı ikna etmeye çalıştı.

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