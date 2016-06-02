Binali Yıldırım: Üç buçuk ırkçı Ermeni lobisinin kararı kabul edildi

Almanya’da parlamentodan geçen soykırım tasarısı kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, karar üzerine Almanya Büyükelçisi'ni Türkiye'ye çağırdığını belirterek, "Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da 3 buçuk ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman Parlamentosu kabul etti. Bu karar, hatalı bir karardır" diye konuştu.

"Bizim geçmişimizde yüz kızartacak hiçbir olay yoktur"

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'de Osmanlı Halk Pazarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına ilişkin, "Ne tesadüftür ki, ana muhalafet partisi, yabancı elçilerle Ak Parti'den kurtulma muhabbeti yaparken, Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da üç buçuk ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman Parlamentosu kabul etti. Bu karar, hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir.



Bizim geçmişimizde yüz kızartacak başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur. Tarihçilerin bile aralarında anlaşamadığı bir konuda, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Almanya Büyükelçisini istişareler için Türkiye'ye geri çağırdık.



Tabii ki karar metnini gördükten sonra atılacak adımları atmakta bir saniye bile tereddüt etmeyiz. Bu millet kimseden emir almadı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Allah'ın önünde eğiliriz. Milletimiz ne isterse onu yerine getiririz" diye konuştu.