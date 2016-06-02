T24 LogoT24 Logo
Politika

Binali Yıldırım: Üç buçuk ırkçı Ermeni lobisinin kararı kabul edildi

Başbakan Binali Yıldırım, tarihçilerin bile aralarında anlaşamadığı Ermeni soykırımının asla kabul edilemeyeceğini söyledi

02 Haziran 2016 19:52

Almanya’da parlamentodan geçen soykırım tasarısı kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, karar üzerine Almanya Büyükelçisi'ni Türkiye'ye çağırdığını belirterek, "Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da 3 buçuk ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman Parlamentosu kabul etti. Bu karar, hatalı bir karardır" diye konuştu.

 

"Bizim geçmişimizde yüz kızartacak hiçbir olay yoktur"

 

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'de Osmanlı Halk Pazarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına ilişkin, "Ne tesadüftür ki, ana muhalafet partisi, yabancı elçilerle Ak Parti'den kurtulma muhabbeti yaparken, Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da üç buçuk ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman Parlamentosu kabul etti. Bu karar, hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir.

Bizim geçmişimizde yüz kızartacak başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur. Tarihçilerin bile aralarında anlaşamadığı bir konuda, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Almanya Büyükelçisini istişareler için Türkiye'ye geri çağırdık.

Tabii ki karar metnini gördükten sonra atılacak adımları atmakta bir saniye bile tereddüt etmeyiz. Bu millet kimseden emir almadı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Allah'ın önünde eğiliriz. Milletimiz ne isterse onu yerine getiririz" diye konuştu.

ETİKETLER

başbakanbinali yıldırımermeni soykırımıalman parlamentosu

İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'soykırım' tasarısının kabul edilmesine ilk tepki: Almanya ile ilişkileri ciddi manada etkileyecek

"İlk adım olarak Berlin Büyükelçisi'ni Türkiye'ye çağırıyoruz"

Alman Meclisi soykırım tasarısını kabul etti

Alman Federal Meclisi, Ermeni soykırımı karar tasarısını bir ret ve bir çekimser oya karşı büyük çoğunlukla kabul etti.

'Soykırım' tasarısının kabul edilmesinin ardından Merkel: Türkiye ile ilişkilerimiz güçlüdür

'Soykırım' tasarısındaki oylamada bir ret, bir çekimser oy kullanıldı

Almanya’da soykırım tasarısını reddeden tek vekil: Tarihçiler kaynak gösterilmiyor

“Tarihi konuyu değerlendirmek Türkiye’nin sorumluluğundadır”

CHP: Almanya’nın soykırım kararı hükümsüzdür

"Tarihin tartışmalı bir dönemi için Almanya'nın siyasi hüküm vermesini kabul edemeyiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24