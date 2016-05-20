Binali Yıldırım şehit cenazesine katıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara'nın cenazesinde AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. Şehit Kara'nın oğlu Görkem Efe'nin elini tutup ve şehit oğlunu sürekli teselli ettiği belirtildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra, AKP Genel Başkan adayı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, kuvvet komutanları ve vatandaşlar katıldı.

Binali Yıldırım, şehit Kara'nın babası Sadık, annesi Eftadiye, eşi Pınar Kara ile şehit Yıldırım'ın babası Türkay, annesi Öznur, eşi Zeynep Yıldırım'a başsağlığı diledi. Şehit Kara'nın çocukları da törende hazır bulundu. Şehit Yıldırım'ın bir ay önce dünyaya gelen kızı Defne Naz ise kundak içerisinde, babaannesi Öznur Yıldırım'ın kucağındaydı.

Geçiş sırasında aileler, şehit cenazelerini

asker selamıyla uğurladı

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Kara ve Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, top arabasına götürüldü. Geçiş sırasında aileler, şehit cenazelerini asker selamıyla uğurladı.