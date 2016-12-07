T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Binali Yıldırım, Putin ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda 1 saat 15 dakika görüştü. Görüşmede Putin'in, Başbakan Yıldırım'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en samimi selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum" dediği açıklandı.

07 Aralık 2016 02:05

Başbakan Binali Yıldırım, Moskova'da gerçekleştiğirdiği resmi temaslar çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda 1 saat 15 dakika görüştü.

Görüşme ile ilgili Kremlin Sarayı'ndan yapılan ve Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamaya göre, Putin, Türkiye ve Rusya arasında "neredeyse tüm alanlarda ilişkilere yeniden başlanmasından memnuniyet duyduğunu" belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım ise görüşmenin kameraların da olduğu bölümünde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz bir yıllık tatsız dönem, eminim ki artık geride kaldı." Ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında yapılan işbirliğine vurgu yapan Binali Yıldırım şunları söyledi;

"İlişkilerimizi yoğunlaştıracağımız alanlar belli, enerji başta geliyor. Biz de Sayın Başbakanla birlikte bu projeyle (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) ilgili hızlandırma adına neler yapılması lazım geldiğini detaylı bir şekilde konuştuk. En azından birinci fazının 2023'ten önce devreye alınması bizim arzumuzdur. Bu yönde tüm gayreti göstereceğiz. Tarım, turizm, taşımacılık, ticaret, sanayi, birçok alanda karşılıklı yatırımların geliştirilmesi adına yapacağımız işler var."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en samimi selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum" diyerek Türk Akımı anlaşmasına atıf yaptığı ifade edildi.

Vladimir Putin'in Kremlin'in internet sitesinde görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandığı açıklandı;

"Bugün Başbakan Medvedev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğinizi biliyorum. (Türkiye-Rusya arasındaki) İşbirliğinde neredeyse tüm alanlarda ilişkilere yeniden başlanmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bazı nedenlerden dolayı ticaret hacmimizde büyük bir düşüş yaşandı. İlişkilerdeki bu olumsuz durumu tersine çevirmek için gerekli enerjik adımları atacağımızı umut ediyorum."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali Yıldırım Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinKremlin SarayıGörüşmede Putin Başbakan YıldırımErdoğanBinali Yıldırım MoskovaRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinAnadolu AjansıPutin TürkiyeRusyaBinali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24