Binali Yıldırım, Putin ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moskova'da gerçekleştiğirdiği resmi temaslar çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda 1 saat 15 dakika görüştü.

Görüşme ile ilgili Kremlin Sarayı'ndan yapılan ve Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamaya göre, Putin, Türkiye ve Rusya arasında "neredeyse tüm alanlarda ilişkilere yeniden başlanmasından memnuniyet duyduğunu" belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım ise görüşmenin kameraların da olduğu bölümünde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz bir yıllık tatsız dönem, eminim ki artık geride kaldı." Ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında yapılan işbirliğine vurgu yapan Binali Yıldırım şunları söyledi;

"İlişkilerimizi yoğunlaştıracağımız alanlar belli, enerji başta geliyor. Biz de Sayın Başbakanla birlikte bu projeyle (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) ilgili hızlandırma adına neler yapılması lazım geldiğini detaylı bir şekilde konuştuk. En azından birinci fazının 2023'ten önce devreye alınması bizim arzumuzdur. Bu yönde tüm gayreti göstereceğiz. Tarım, turizm, taşımacılık, ticaret, sanayi, birçok alanda karşılıklı yatırımların geliştirilmesi adına yapacağımız işler var."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en samimi selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum" diyerek Türk Akımı anlaşmasına atıf yaptığı ifade edildi.

Vladimir Putin'in Kremlin'in internet sitesinde görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandığı açıklandı;

"Bugün Başbakan Medvedev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğinizi biliyorum. (Türkiye-Rusya arasındaki) İşbirliğinde neredeyse tüm alanlarda ilişkilere yeniden başlanmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bazı nedenlerden dolayı ticaret hacmimizde büyük bir düşüş yaşandı. İlişkilerdeki bu olumsuz durumu tersine çevirmek için gerekli enerjik adımları atacağımızı umut ediyorum."