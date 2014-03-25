Binali Yıldırım ‘oğlumun 30 gemisi yok’ demedi

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanı ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM gündemine soru önergesi ile getirilen, "oğlunun 30 gemisi oluğu" haberleri için yalanlama yapmadı. Yıldırım, "Ben siyasete girince bütün işlerimi çocuklarıma devrettim. Hiç bir kamu kuruluşu ile iş ilişkileri yok. Şimdi de gemileri var. İşlettikleri gemiler de var" dedi.

Yıldırım bu açıklamayı CNN Türk'te katıldğı Cüneyt Özdemir'in programında yaptı. Özdemir'in "CHP'nin bir soru önergesi var. Oğlunuzun 30 gemisi olup olmadığına bir cevap isteniyor. Oğlunuzun 30 gemisi var mı" sorusu üzerine şunları söyledi:

Oğlunun gemileri

Sizin oğlunuzun 30 gemisi var mı?

Benim çocuklarım denizcilik ile uğraşıyor. Siyasete girmeden önce de denizcilikle ilgili işlerim vardı. Ben siyasete girince bütün işlerimi çocuklarıma devrettim. Hiç bir kamu kuruluşu ile iş ilişkileri yok. Şimdi de gemileri var. İşlettikleri gemiler de var. Ama şunu belirtiyim benim dokunulmazlığı var. Ama çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Yanlış olan bir şey olduğu düşünülüyorsa, başvursunlar.

Sabah - ATV'nin satışı

Ses kayıtlarında isminiz geçiyor. Sabah ve ATV’nin satışı için iş adamları koordine ettiniz mi?

11 yıldır 300 milyarlık yatırım yapan bakanlığın başındayım. Kimin benim hakkında ne konuştuğunun bir önemi yok, bunu engellenmesinin bir yolu da yok. Ben herhangi bir yanlış yaptıysam. Bunun görevini yapmak mahkemelere düşer. Adresi olmayan, kimin nerde dediğini bilmediğim bir şeyi veri kabul edip hareket geçmem mümkün değil.

Twitter yasağı

Twitter yasağında payınız var mı?

Siz sosyal medyayı yakından takip ediyorsunuz. 11 yıllık görev süremde iletişimi Afrika seviyesinden aldım, Avrupa’nın en ileri seviyesine soktum.

Twitter yasağında, twitterla ilgili kamu kuruluşuna, TİB’e 650 civarında müraacat olmuş. Bunlardan biri de 17 Mart’ta yapılan hakkımızda yapılan yanlış yayınlar. Seçime giden bir insan olarak, avukatıma ulaşarak içeriğin kaldırılmasını ya da içeriğin engellenmesini istedim.

Benim talebim ilgi uyandırdı. İsim Binali Yıldırım olunca alınan kararın benim için olduğu düşünüldü. Benim gibi altyapı için bu kadar çalışmış bu altyapının kullanılmamasını için bir şey yapmam mümkün değil.

Sosyal medya sorumsuz medya olmaz. Sosyal medya sorumluluk içerisinde olmalıdır. Türkiye için de dünya için de önemli. Duyarsız kalmamalılar. Duymazlıktan gelmeleri de kabul edilemez.