Binali Yıldırım, Kadir Mısıroğlu ve Ali Erbaş sorularını iade etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çeken Kadir Mısıroğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında verdiği soru önergesini iade etti. Yıldırım, önergede yer alan soruların 'kişisel ve özel yaşama ilişkin' olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verilen ‘Kadir Mısıroğlu ve Ali Erbaş’ soru önergesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından iade edildi. Yıldırım, “soruların kişisel ve özel yaşama ilişkin olduğunu” iddia etti.

CHP’li Tığlı, “Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesi, FETÖ ile mücadeleye gölge düşürmektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi toplumda bir kutuplaşma yaratmıştır sözleri ne zamandan beri kişisel ve özel yaşama ilişkin konu olmuştur?” diyerek Yıldırım'a tepki gösterdi.

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