"Binali Yıldırım, İstanbul adaylığı için tek kelime etmedi, o soruyu duymazdan geldi"

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin'deki temaslarına devam ediyor. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya da Yıldırım'a eşlik ediyor. Sarıkaya, Yıldırım'ın İstanbul adaylığı konusunda "Tek kelime etmediğini" söyledi. Yıldırım'a "Çin Seddi'ni dolaşırken, 'Çin Seddi'ni mi, İstanbul surlarını mı aşmak zor?" diye sorduğunu söyleyen Sarıkaya, Yıldırım'ın soruyu "duymazdan geldiğini" anlattı.

Bugünkü yazısında Yıldırım'ın Çin gezisi hakkında bilgiler aktaran Sarıkaya şunları kaydetti:

Bugünü de sayarsanız TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Çin’de üç gündür birlikteyim…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ne dedi derseniz; vereceğim yanıt “Tek kelime etmedi” olur…

Çin Seddi'ni dolaşırken, “Çin Seddi'ni mi, İstanbul surlarını mı aşmak zor?” dedim, duymazdan geldi.

Cumhurbaşkanı’nın Ankara dönüşü yaptığı “Meclis Başkanımız 22 Aralık’a kadar bütçe görüşmelerini yönetecek” sözünü anımsattım, gülümsemekle yetindi.

Ama tek kelime etmedi…

Bize de Çin’deki resmi görüşmelerde ele alınan konuları aktarmak kaldı…