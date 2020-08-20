Binali Yıldırım'ın çocukları gemilerini sattı

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının yöneticisi olduğu Derin Denizcilik, 3 gemiyi elden çıkararak filosundaki tüm gemileri satmış oldu.

Yönetim kurulunda AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra'nın bulunduğu Derin Denizcilik, filosundaki 3 gemi için Çinli bir alıcı buldu. Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in yabancı kaynaklı denizcilik basınından aktardığı habere göre Derin Denizcilik, filosundaki her biri 57 bin DWT'lik DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli gemiyi Çinli bir alıcıya satıldı.

Şirkete yakın kaynaklar da satışı doğrularken 2012 yılında Kore’de inşa edilen supramax tipi söz konusu gemilerin her birinin 10 milyon dolara satıldığı açıklandı.

Böylece Derin Denizcilik, filosundaki tüm gemileri satmış oldu.

Büyük gündem yaratan Paradise Papers belgelerinde Malta’da oğullarına ait 5 şirket ortaya çıkan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, söz konusu şirketlerin varlığını kabul etmiş ve oğullarının bugüne kadar devletten hiç ihale almadığını, “Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu, devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Devletin bankalarından kaynak kullanmayacaksınız” sözleriyle savunmuştu.