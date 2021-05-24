Binali Yıldırım: Gerekli açıklamaları yaptım, hukuki yollar açık, biz de gerekli adımları atacağız

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaparken, "Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili uyuşturucu ticaretine karıştığı ve bu sebeple 2 kere Venezüela'ya gittiği iddiasında bulunmuştu.

Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialara ilişkin, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı. Yıldırım, oğlunun Covid'le mücadele kapsamında test kiti, maske dağıtmaya gittiğini söylemişti.

Daha sonra gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Yıldırım, "Oğlum Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret etti" ifadesini kullanmıştı.

Son yaptığı açıklamada gerekli açıklamaları yaptığını belirten Yıldırım, "Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız" dedi.