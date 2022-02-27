Binali Yıldırım: En kötü barış, savaştan daha iyidir

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü işgale ilişkin olarak, "Bölgemizin ve dünyanın barış ve istikrarına tehdit oluşturan Ukrayna topraklarındaki savaş bir an önce sona ermelidir. En kötü barış, savaştan daha iyidir" dedi.

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizin ve dünyanın barış ve istikrarına tehdit oluşturan Ukrayna topraklarındaki savaş bir an önce sona ermelidir. Bu mübarek günlerde daha fazla kan ve gözyaşı dökülmemeli, çocuklar ve siviller zarar görmemelidir. En kötü barış, savaştan daha iyidir" ifadelerini kullandı.