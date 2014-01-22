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Binali Yıldırım: Belli ki başsavcı CHP'den vekil olmaya heveslenmiş

Binali Yıldırım, "Adalet Bakanlığı Müsterşarı sacıya baskı yaptı" iddialarına ilişkin "iki kişi arasındaki konuşmanın bence bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması etik bir şey değildir" dedi

22 Ocak 2014 14:16

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı arasında iddia edilen "Bakanlık savcıya baskı yaptı" konuşmasıyla ilgili olarak, “Öyle anlaşılıyor ki sayın başsavcı, CHP'den milletvekili olmaya heveslenmiş" dedi.

"Bizimle bir alakası var mı arkadaşlar? Yani iki kişi arasındaki konuşmanın bence bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması etik bir şey değildir" diyen Yıldırım, "konuşmanın içeriği ayrı bir şey. Yargı mensubunun bu konularda dikkat etmesi icap eder. İçerikle ilgili değerlendiremem. Ne konuşulduğunu bilmiyorum. Bir tarafın ifadesiyle hüküm vermek doğru değil. İki kişi konuşmuş, bir kişi iddiada bulunmuş, öbürünün ne dediğini bilmiyoruz. Onun için bir şey dememiz doğru değil." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Yargı mensuplarının, hele hele savcıların görevi iddiaları, suçlamaları değerlendirmektir. Başkalarını suçlamak değil. Bir suç varsa gideceği yer yargıdır, siyasi parti merkezi olmamalıdır diye düşünüyorum, bir vatandaş olarak. Bu da yargıyla ilgili sorunun hangi boyuta eriştiğinin gösteren güzel bir örnektir. Öyle anlaşılıyor ki sayın başsavcı, CHP'den milletvekili olmaya heveslenmiş.

Müsteşar her zaman camiasında bulunan mensuplarıyla görüşür. Müdahale etmiş midir, etmemiş midir o bizim malumumuzda olan konu değil. Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın yargı camiasıyla görüşmesinden daha doğal bir şey olamaz."

 

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