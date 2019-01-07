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Binali Yıldırım: Belediye meclisinin en önemli konusu 'imar plan tadilatı' olmayacak

İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi

07 Ocak 2019 16:00

İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu\'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, \"Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul\'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75\'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada\" dedi.

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