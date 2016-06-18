Binali Yıldırım: Başkanlık yolu 2007 referandumuyla açıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de başkanlık yolunun 2007 yılında yapılan referandumla açıldığını ileri sürdü.

Binali Yıldırım, AKP İl Başkanları iftar programında konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın şunları söyledi: "Aslında başkanlık yolunu 2007 referandumuyla millet zaten açmış durumda. Bize düşen geri kalan kısmını tamamlamak, eksik bölümünü halletmek. Yani illa onu da mı millete yaptırmak istiyorsunuz?



Milletin işi gücü yok sürekli sizin angaryalarınızla mı uğraşacak? Boşuna mı seçiyor, Ankara'ya gönderiyor bizleri? 'Gidin konuşun, memleketin geri kalan işlerini halledin, sorunlarını ortadan kaldırın.' diyor. O yüzden bu çağrı son çağrıdır.



Gelin bu şerefe siz de nail olun. Beraber olalım, bir olalım, birlikte Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni anayasayı ve sistem sorununu kökünden çözelim. Aksi halde bir daha milletin karşısına gittiğinizde yaşayacağınız mahcubiyetin boyutunu şimdiden görmenizi tavsiye ederim" dedi.