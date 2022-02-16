Binali Yıldırım: 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım elektrik düzenlemesinin ayrıntılarına değinerek, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Detayları henüz çalışıyor. İkincisi de birinci kademeye küçük esnafı da dahil ediyor. Hizmet sektöründe yer alan esnaflar, sanatkarlara da bu tarife uygulanacak. Onlarda tek tarife vardı. Birinci, ikinci kademe yoktu. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair soruları yanıtladı.

Ahmet Hakan'ın "Elektrik faturaları neden yükseldi?" sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:

"Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 2021'de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor"



Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı"

"Devlete ait üretim şirketi piyasanın yüzde 6'sını üretiyor. Devlet hiçbir şeyi ucuza mâl edemez. Devlette bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. Böyle bir anlayışla siz nasıl ucuza mâl edeceksiniz. Yanlış bir iş oldu mu kimseyi ortada bulamazsınız. Özel sektör sineğin yağını çıkarıyor, maliyetleri azaltmak için.