Binali Yıldırım: 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair soruları yanıtladı.
Ahmet Hakan'ın "Elektrik faturaları neden yükseldi?" sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:
"Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 2021'de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor"
Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı"
"Devlete ait üretim şirketi piyasanın yüzde 6'sını üretiyor. Devlet hiçbir şeyi ucuza mâl edemez. Devlette bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. Böyle bir anlayışla siz nasıl ucuza mâl edeceksiniz. Yanlış bir iş oldu mu kimseyi ortada bulamazsınız. Özel sektör sineğin yağını çıkarıyor, maliyetleri azaltmak için.
Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Bunlar ayrı ayrı mekanizmalar. Dağıtan ile satan aynı değil. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı"
"Çok yakın zamanda Koronavirüs'le ilgili tedbirler çok rahatlatılacak"
"Pandemide de işin sonuna geldik. Bu iş sulandı. Omicron varyantı artık nezle gibi bir şey. Şimdi aşılama dünya standartlarının üzerinde. Aşımız var ve seçeneklerimiz de var. ABD'nin 110 dolara sattığı ilacı 11 dolara yaptık. Çok yakın zamanda Koronavirüs'le ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Normalleşme sürecine geçeceğiz."