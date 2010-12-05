-BİNALARA ''ENERJİ KİMLİK BELGESİ'' ADANA (A.A) - 05.12.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca AB'ye uyum sürecinde konutlar için getirilen ''Enerji Kimlik Belgesi'' alma zorunluluğunun Ocak 2011''den itibaren uygulamaya konulacağı bildirildi. Bakanlık tarafından 2008'da çıkartılan ve yeni yılda yürürlüğe girecek ''Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'' gereğince, yeni yapılacak binaların, yıllık enerji tüketimi miktarına göre ''Enerji Kimlik Belgesi''nin düzenlenmesinin gerekeceği belirtildi. Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ulu, Avrupa'da üstünde özenle durulan ve sıkı denetimlerle uygulanan ısı yalıtımının, Türkiye'de de hak ettiği değeri bulmaya başladığını söyledi. 2011'in, getirilecek zorunlu uygulamalar, yönetmelikler ve kanunlarla adeta yalıtım yılı olacağını belirten Ulu, ''AB'ye uyum sürecinde yeni binalarda (Enerji Kimlik Belgesi) zorunlu. Ayrıca, bugüne kadar 19 ilde uygulanmakta olan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun da Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni yılda bütün illerde uygulanacak. Yani binalara ısı yalıtımını yaptırmak kaçınılmaz olacak. Yalıtımdan kaçış mümkün olmayacak'' dedi. Ulu, bu uygulamaların sadece yeni binaları değil mevcut binaları da ilgilendirdiğini ifade ederek, ''Enerji Kimlik Belgesi mevcut binalarda 2017'den itibaren zorunlu olacak. Ayrıca Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) tarafından hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı'na göre, 2012'den itibaren yalıtımsız binalardan alınan vergiler artacak. Yani mevcut binalar ne kadar erken yalıtılırsa o kadar karlı olacak'' diye konuştu. -YAPI DENETİM KANUNU İLE BİNALAR DENETLENECEK- Ulu, halen 19 ilde uygulanan Yapı Denetim Kanunu'nun da 1 Ocak'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm illerde uygulanacak olmasını çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'nin yapı denetim firmaları tarafından denetlendiğini belirten Ulu, yılbaşından itibaren ülkemizdeki hiçbir ilde ısı yalıtımından kaçmanın mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.