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Binada önce patlama, ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı

31 Aralık 2017 15:41

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. Karamürsel Caddesi\'nde bulunan Mahmut Yapıcı\'ya ait 4 katlı binanın 1\'inci katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Bina sakinlerinin dışarı çıkıp ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürürken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Hastanede tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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