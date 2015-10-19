Bina görevlisi anlattı: Ankaralı Namık, kötüyüm dedikten sonra intihar etmiş

“Ankaralı Namık” ismiyle tanınan sanatçı Namık Uğurlu (39), Kuzey Ankara TOKİ blokları 15. etapta 7. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Bina görevlisi Ramazan Kılınç, olayla ilgili şarkıcının Uğurlu’nun eşinin polislere verdiği ifadeyi şöyle anlattı

“15-20 dakika önce dışarıda gezmiş. İçeri girdikten sonra eşi balkona oturtmuş ve ' ben çocukları uyutayım' demiş. O da ‘ben kötüyüm kendimi iyi hissetmiyorum’ demiş. Sonra da intihar etmiş.”

Olay yerine çağrılan ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğurlu’nun hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda Uğurlu’nun intihar ettiği anlaşıldı. Uğurlu’nun hastaneye gelen yakınları ve sevenleri ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.