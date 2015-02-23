Bin yıllık Buda heykelinin içinden mumya çıktı

Hollanda'daki bir Buda heykelinin içinde, binlerce yıldır aynı pozisyonda bekleyen bir mumya bulundu. Mumyanın iç organlarının bulunduğu yerden ise, içinde çizimler bulunan kağıtlar çıktı.

Bilim insanları bin yıl öncesinden kalma bir Buda heykelini bilgisayarlı tomografi (CT) taramasından geçirince heykelin içinde mumya olduğunu ortaya çıkardı. Mumyanın iç organlarının yerinde kağıtlar bulundu.

Al Jazeera Türkiye’nin haberine göre Hollanda'daki Drents Müzesi'nde bulunan, M.S. 1100 yılına ait Buda heykelinin içinde bir mumya olduğu ortaya çıktı. Heykeli incelemeye karar veren bilim insanları, Amersfoort kentindeki Meander Medikal Merkezi'ne CT taraması gerçekleştirdi. Tarama, heykelin içinde bir Buda rahibi olduğunu ortaya çıkardı.

Buda sanatı uzmanı Erik Brujin'in kontrolünde yapılan analizlerde, ibadet halindeki pozisyonda bulunan mumyadan endoskopi ile numune alındı. Araştırmacılar, içinde Buda ustası bulunan ilk heykeli keşfettiklerini belirtirken, mumyanın Çin Meditasyon Okulu ustalarından Liuquan'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Organların yerinde çizimler bulunan kağıtlar var

Araştırmacılar yapılan analizlerde mumyanın üzerinde şaşırtıcı keşifler yaptı. Liuquan'ın göğüs ve karnınndan alınan numunelerde halen ne olduğu bilinmeyen bir materyale rastlanırken, organların bulunması gereken boşluklarda çizimler içeren kağıtlar bulundu.

Sci-Tech sitesinde yer alan bilgiye göre, kağıtlar antik Çin karakterlerine ait çizimler içeriyor. Bilim insanları bulunan heykelin 'yaşayan Buda' inanışını temsil ettiğine inanıyor. Eski zamanlarda bazı Çinliler mumyalanmanın ölüm değil ancak ileri bir ruhsal seviyeye erişmek olduğuna inanırken, bazıları da daha fazla aydınlanmanın yolu olarak kabul ediyordu.

Mumyalar saygı sembolü

Mumyalanma sadece Çinli rahiplerde değil, Japonya'da da yapılan bir uygulama olarak biliniyor. Mumyalanacak olan Japon rahipler, kurt ve bakterilerden arınmak için her biri bin gün süren iki ayrı diyet uyguluyorlardı. Diyetin ardından taş bir mezara yerleştirilen rahipler burada ölümü bekliyordu. Gömülmelerinden bin gün sonra mezarları açılan mumyalar, tapınaklarda saygı sembolü olarak yer alıyordu.

Brujin ve ekibi, mumyanın neden organlarının çıkarılarak kağıt yerleştirildiğini henüz bilmiyor. Mumya heykel, Mayıs 2015'e kadar Macar Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenecek.